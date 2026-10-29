Wärtsilä mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wärtsilä hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wärtsilä ein EPS von 0,310 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wärtsilä in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,49 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,63 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at