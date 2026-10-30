Waertsilae: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Waertsilae äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,72 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 9,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at