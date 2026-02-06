Waertsilae verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Waertsilae hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,33 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Waertsilae 1,98 Milliarden USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,240 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,98 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7,80 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at