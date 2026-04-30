Wärtsilä veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wärtsilä hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 EUR erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,26 Prozent auf 1,56 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at