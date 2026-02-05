|
Wärtsilä: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Wärtsilä hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,270 EUR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wärtsilä im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,00 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,85 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,850 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,21 Prozent auf 6,91 Milliarden EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 6,45 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,04 EUR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 6,97 Milliarden EUR beziffert.
