STRABAG Aktie

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WKN DE: A0Z23N / ISIN: DE000A0Z23N2

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12.08.2026 08:00:00

Warum der Baukonzern Strabag bald neue Eigentümer bekommen könnte

Nach einer Klage der Raiffeisenbank International gegen die russische Strabag-Miteigentümerin Rasperia könnten 24,1 Prozent der Aktien neu verteilt werden. Wie es nun weitergehtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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