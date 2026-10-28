PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
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28.10.2026 08:00:00
Warum der schweinerne McRib seinen Platz auf der Speisekarte von McDonald's verliert
An einem Zugeständnis an Muslime, das die AfD vermutet, dürfte nichts dran sein. Der McRib war in Deutschland kein Renner. McDonald's setzt auf Fleisch eines anderen TieresWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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