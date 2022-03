Warum der World Backup Day 2022 mehr sein muss als ein Aktionstag

Weiter zum vollständigen Artikel bei "ZDNet.de"

Am 31. März ist der World Backup Day 2022. In den letzten Jahren haben sich die Häufigkeit der Angriffe, die Ziele der Angreifer und vor allem die Möglichkeiten der Datenwiederherstellung dramatisch verändert - daher könnte dies der wichtigste World Backup Days aller Zeiten sein, urteilt Wolfgang Huber, Regional Director Central Europe Cohesity, in einem Gastbeitrag.