Warum die meisten Trader viel zu früh kaufen – heute Abend live

Viele Trader erkennen eine interessante Bewegung, wollen den Einstieg nicht verpassen – und gehen zu früh in den Markt. Genau daraus entstehen häufig unnötige Stop-outs, schlechte Einstiege und Trades, die zwar grundsätzlich richtig gedacht waren, aber zum falschen Zeitpunkt eröffnet wurden.

In Teil 4 unserer Webinarreihe „Trading Kompass – 12 Prinzipien erfolgreicher Trader“ zeigt Vollzeittrader Marcus Klebe heute Abend, warum Timing und Geduld im Trading so entscheidend sind. Wann ist ein Einstieg wirklich bestätigt? Welche Signale sollte man abwarten? Und wann ist es besser, zunächst gar nichts zu tun?

Nach rund 15 Minuten kompakter Trading-Ausbildung geht es direkt in die Praxis: Marcus analysiert aktuelle Märkte wie DAX, Gold, Bitcoin oder EUR/USD und überträgt das Thema live auf konkrete Setups und Szenarien.

Die ersten drei Teile verpasst? Auf unserer Landingpage stehen bereits die Aufzeichnungen von Teil 1 bis 3 bereit. So können Sie jederzeit einsteigen und anschließend heute Abend bei Teil 4 live dabei sein.

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👉 Jetzt kostenfrei für Teil 4 anmelden und live interactiv dabei sein!

Los geht´s am 30.09.26 um 18:00 Uhr

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Risikohinweis

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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