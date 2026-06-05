Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Aktie verliert deutlich
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05.06.2026 22:29:00
Warum die Meta-Aktie nach Kapitalmaßnahme in die Tiefe rauscht
Kapitalmaßnahme verstärkt Gewinnmitnahmen: Meta-Aktie tiefrot
Die am Mittwoch schon eingeleitete Gewinnmitnahmen-Welle im US-Tech-Sektor hat am Freitag auch die Aktien von Meta erreicht. Die Titel des Social-Media-Konzerns konnten sich in den vergangenen beiden Tagen noch dagegen stemmen, doch zu Wochenschluss rutschte auch ihr Kurs um bis zu 7 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten ab. Zum Börsenschluss betrug der Abschlag noch 5,51 Prozent auf 593,00 US-Dollar.
Als zusätzliche Belastung kamen die Pläne zur milliardenschweren Kapitalerhöhung ans Tageslicht. Nach der jüngsten Mahnung von Anthropic vor einem Kontrollverlust über künstliche Intelligenz scheinen Anleger weiteren Investitionsankündigungen eher mit Skepsis zu begegnen. ein Bericht hinzu, wonach das Unternehmen über eine umfangreiche Ausgabe neuer Aktien nachdenkt. Die "Financial Times" berichtete davon unter Berufung auf Personen, die mit den Plänen vertraut seien. Meta plane dabei mit einem Volumen von mehreren zehn Milliarden Dollar, um die Investitionen in Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) zu erhöhen.
KI-Wettlauf geht weiter: Meta-CEO will Konkurrenz mit Investitionen ausstechen
Meta-Chef Mark Zuckerberg hat große Ambitionen, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Google und Elon Musks KI-Firma xAI bei Künstlicher Intelligenz zu überflügeln. Dafür ist er bereit, viele Milliarden auszugeben - selbst mit dem Risiko, zu viele Rechenzentren-Kapazitäten aufzubauen.
Die Google-Konzernmutter Alphabet hatte am vergangenen Dienstag eine Kapitalerhöhung über 80 Milliarden Dollar angekündigt. Diese dürfte damit eine der größten aller Zeiten sein. Im Zuge des Geschäfts übernimmt auch die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von US-Investorenlegende Warren Buffett Papiere für 10 Milliarden Dollar.
LONDON/NEW YORK (dpa-AFX)
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