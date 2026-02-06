Nestlé Aktie

06.02.2026 12:12:00

Warum Nestlé und Danone Babynahrung zurückrufen - und was Eltern jetzt tun sollten

Bestimmte Produkte für Babys könnten mit einem Toxin verunreinigt sein. In Frankreich hat sich die Justiz in den Fall eingeschaltet. Die wichtigen Fragen und Antworten im Überblick.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Danone S.A.

Analysen zu Danone S.A.

06.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
27.01.26 Danone Buy UBS AG
26.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
