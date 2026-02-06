Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
06.02.2026 12:12:00
Warum Nestlé und Danone Babynahrung zurückrufen - und was Eltern jetzt tun sollten
Bestimmte Produkte für Babys könnten mit einem Toxin verunreinigt sein. In Frankreich hat sich die Justiz in den Fall eingeschaltet. Die wichtigen Fragen und Antworten im Überblick.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|69,72
|-1,36%
|DANONE SA Sponosored American Deposit Repr 1-5 Sh
|13,60
|-2,16%
|Nestle S.A. (spons. ADRs)
|85,80
|0,70%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,85
|0,77%
