dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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30.09.2026 02:00:00
Warum Stadien zu Katalysatoren der Stadterneuerung werden
Stadien sind teuer und stehen außerhalb der Spieltage oft leer. Eine neue Generation ist auf ganzjährige Nutzung ausgelegt: Modulare Tribünen, verschließbare Dächer und hybride Programme öffnen sie für Konzerte, Konferenzen und die Gemeinschaft. Beispiele wie das SoFi Stadium und das Tottenham Hotspur Stadium zeigen, wie Stadien neue Stadtquartiere prägen und die Stadterneuerung vorantreiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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Nachrichten zu dormakaba Holding AG
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03.09.26
|dormakaba gibt Entscheid der Übernahmekommission zu beantragtem Opting-out bekannt (EQS Group)
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03.09.26
|dormakaba announces decision of Swiss Takeover Board on proposed opting-out (EQS Group)
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01.09.26
|dormakaba unterzeichnet Sale-and-Leaseback-Vereinbarung für den Hauptsitz in Rümlang (EQS Group)
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01.09.26
|dormakaba signs sale-and-leaseback agreement for headquarters site in Rümlang (EQS Group)
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01.09.26
|Ready for the growth chapter – dormakaba successfully completes transformation with record 16.1% adjusted EBITDA margin (EQS Group)
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01.09.26
|Bereit für neues Wachstumskapitel – dormakaba beendet erfolgreich Phase der Transformation und erzielt mit 16,1 Prozent Rekordwert bei der bereinigten EBITDA-Marge (EQS Group)
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01.09.26
|dormakaba to simplify its ownership structure (EQS Group)
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01.09.26
|dormakaba vereinfacht Eigentümerstruktur (EQS Group)
Analysen zu dormakaba Holding AG
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