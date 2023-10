Warum Videoüberwachung für die Sicherheit in Smart Cities unerlässlich ist

So wie Stadtbevölkerung und Städte sich zu komplexen Technologie- und Vernetzungszentren entwickeln, war die Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlbefindens ihrer Einwohner und Besucher noch nie so wichtig – und ist eine äußerst komplexe Aufgabe. Um Leben, Eigentum und Infrastruktur in Städten zu schützen, hat sich die Videoüberwachung als eines der effizientesten und unverzichtbarsten Instrumente […] Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG Zum vollständigen Artikel