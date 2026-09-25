Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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25.09.2026 10:33:41
Was Banken von booking.com lernen können
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Die Online-Plattform hat die Reisebranche grundlegend verändert und ist für Banken eine Warnung. Mathis Boldt, früherer Booking.com-Manager und heutiger CEO der Giata-Gruppe, erklärt im finews-Podcast, weshalb Banken ihre Kundenschnittstelle verteidigen müssen, welche Rolle dabei KI spielt.
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