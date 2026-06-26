KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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26.06.2026 15:00:30
Was die ersten Erhebungen über die Verbreitung von KI aussagen
Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob künstliche Intelligenz die Wirtschaft verändern wird. Sie lautet vielmehr, welche Unternehmen und Volkswirtschaften daraus einen Produktivitätsschub erzielen – und welche den Anschluss verlieren. Neue Daten zeichnen das Bild einer technologischen Zeitenwende, schreiben Mabrouk Chetouane und Romain Aumond von Natixis Investment Managers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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