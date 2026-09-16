BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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16.09.2026 14:30:00
Was Einzelne bewegen können: 15 Jahre BMW Group Award für gesellschaftliches Engagement
Seit 2011 wurden mehr als 115 Projekte von Mitarbeitenden ausgezeichnet. Rund 1.500 Bewerbungen zeigen, wie fest gesellschaftliches Engagement in der BMW Group verankert ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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Nachrichten zu BMW AG
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16.09.26
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16.09.26
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16.09.26
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|Deutsche Bank AG
|28.08.26
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|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.26
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
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|Bernstein Research
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|27.08.26
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|14.08.26
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