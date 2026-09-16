Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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16.09.2026 14:30:00
Was Einzelne bewegen können: 15 Jahre BMW Group Award für gesellschaftliches Engagement
Seit 2011 wurden mehr als 115 Projekte von Mitarbeitenden ausgezeichnet. Rund 1.500 Bewerbungen zeigen, wie fest gesellschaftliches Engagement in der BMW Group verankert ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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