Was Elon Musk the Midterms’ Biggest Loser? What It Means for Tesla and SpaceX Investors

Republicans across the country woke up licking their wounds after the worst midterms drubbing in 50 years, but few politicos were bigger losers than Elon Musk.

The CEO of Tesla (NASDAQ:TSLA) and Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) has gone all-in with the Republican Party since COVID and spent nearly $500 million on midterm races nationally and around $200 million in Texas.

That spending delivered zero in return as voters in Texas, Musk's adopted home state and the headquarters of both SpaceX and Tesla, voted for a slate of Democratic candidates, pushing back against data center land grabs and billionaire interests.

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