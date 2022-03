Was ist eigentlich… 5G?

Kurz gesagt: 5G ist das Mobilfunknetz der 5. Generation, welches Vodafone im Juli 2019 als erster Netzbetreiber in Deutschland eingeführt hat. 5G ist somit direkter Nachfolger von LTE bzw. Advanced LTE (4G) und UMTS (3G). Der neue Standard erzielt höhere Datenraten, verbesserte Kapazität und ermöglicht ein intelligentes Netz. Man kann 5G auch als „Echtzeitnetz“ bezeichnen, da es bis zu 25x schneller ist als das 4G-Netz und die Antwortzeit des Netzes auf wenige Millisekunden reduziert wird. Im März 2022 hat Vodafone als erster Anbieter in Deutschland das „vollständige“ 5G unter dem Namen 5G+ nach Deutschland in den Massenmarkt gebracht. Die intelligente Antennentechnik des „Beamformings“ sorgt dafür, dass sehr viele Nutzer:innen gleichzeitig Daten im Netz übertragen können, ohne dass die Geschwindigkeit des einzelnen darunter leidet. Dies eröffnet neue Möglichkeiten bei der Digitalisierung vor allem für Unternehmen. 5G+ ist vor Allem ressourcenschonender und spart bis zu 20 Prozent Energie ein.Was unterscheidet 5G von den Vorgängern? Der wohl größte Vorteil liegt in den gestiegenen Übertragungsgeschwindigkeiten und gleichzeitig sinkenden Kosten und niedrigerem Energieverbrauch. Die 5. Generation des Mobilfunknetzes soll kaum spürbare Latenzzeiten aufweisen, also Reaktionsgeschwindigkeiten ermöglichen, die bisher unerreichbar waren. Verantwortlich für diese Verbesserungen sind neuartige Übertragungstechniken und deutlich erhöhte Funkfrequenzbereiche. Dank des sogenannten „Beamformings“ ist eine vielfach höhere Geschwindigkeit der Datenübermittlung möglich.Wie unterscheidet sich 5G+ von bisherigen 5G-Technologien?Als erster Anbieter setzt Vodafone beim 5G-Ausbau nicht ausschließlich auf die Erweiterung der bestehenden LTE-Netze, sondern baut eine komplett eigenständige 5G-Infrastruktur im Antennen- und im Kern-Netz. Mobilfunk-Experten sprechen dabei von „5G-Standalone“ oder vom „vollständigen 5G-Netz“. Vodafone gibt der modernsten in Europa verfügbaren Mobilfunk-Technologie einen einfachen Namen: 5G+. Die komplett eigenständige 5G-Infrastruktur macht neben hohen Bandbreiten auch extrem niedrige Latenzzeiten von rund 10 Millisekunden möglich und spart Energie. Daten werden mit 5G+ in Echtzeit transportiert. Zudem kann 5G+ bis zu eine Million Gegenstände und Smartphones pro Quadratkilometer vernetzen – zehn Mal mehr als bisherige Technologien und ohne Qualitätsverlust. Zudem erhöht sich durch die direkte Einwahl ins 5G-Netz die Anzahl der Orte, an denen Nutzende sich mit ihren Smartphones ins 5G-Netz einloggen können. Die 5G-Verfügbarkeit wächst mit zahlreichen Handys spürbar. 2025 ist das vollständige 5G von Vodafone für fast alle Menschen in Deutschland zuhause verfügbar.Was ist Beamforming?Das Beamforming ist eine intelligente Mehrantennentechnik, die leistungsfähige Mobilfunkstandards wie 4G und 5G erst ermöglicht. Herkömmliche Antennen geben Sendeleistung immer gleichförmig ab. Beim Beamforming wird die Übertragungsrichtung jedoch gezielt verändert, damit ein perfekt auf den Nutzer abgestimmtes Signal am gewünschten Ort ankommt. Durch die präzise Ausrichtung des Signals können mehrere Geräte gleichzeitig im Netz bedient werden, ohne dass sich die Übertragungsgeschwindigkeit des Einzelnen verlangsamt.Was sind die Vorteile für Verbraucher:innen und Unternehmen?Für Unternehmen ist das 5G-Netz sehr wichtig, da Daten in Echtzeit übertragen werden können. Dies ist beispielsweise sehr vorteilhaft für Augmented und Virtual Reality Anwendungen. Außerdem verbessert 5G die Vernetzung innerhalb und zwischen Firmen und auch die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M) wird revolutioniert. Für Verbraucher:innen schafft die Technik ein in Zukunft deutlich schnelleres mobiles Netz und eine wachsende Zahl vernetzter Gegenstände im alltäglichen Umfeld.Der Beitrag Was ist eigentlich… 5G? erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.