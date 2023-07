Was moderne Städte von Londons tödlichem Smog von 1952 lernen können

“Nebel überall. Nebel flussaufwärts, wo er zwischen grünen Lüften und Wiesen fließt; Nebel flussabwärts, wo er zwischen den Schiffen und den Verschmutzungen am Ufer einer großen (und schmutzigen) Stadt dahinrollt … Zufällige Menschen auf den Brücken, die über die Brüstungen in einen unterirdischen Nebelhimmel blicken, mit Nebel um sie herum, als wären sie in einem […]