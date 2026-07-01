KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.07.2026 10:07:13
Was Murat Yakin Anlegern über KI lehren kann
Die Schweizer Nati zeigt, warum künstliche Intelligenz weder im Fussball noch an den Finanzmärkten den Menschen ersetzt. Algorithmen liefern Erkenntnisse. Den Unterschied machen jene, die Verantwortung übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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