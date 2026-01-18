18.01.2026 14:15:39

Was sich bei der Kontrolle am Stuttgarter Flughafen ändert

STUTTGART (dpa-AFX) - Fluggäste in Stuttgart können laut Flughafen-Chef Ulrich Heppe künftig auf schnellere Sicherheitskontrollen hoffen. Denn in diesem Jahr stehe eine Änderung an. Künftig werde der Flughafen selbst einen Dienstleister für die Kontrollen beauftragen und steuern, sagte Heppe der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Bislang sei das die Aufgabe der Bundespolizei gewesen. Nun habe der Flughafen aber im Dezember vergangenen Jahres mit dem Bundesinnenministerium einen Vertrag abgeschlossen, um diese Aufgabe selbst zu übernehmen. In Frankfurt, Berlin und Köln hätten die Flughäfen bereits die Verantwortung für die Kontrollen.

Er hoffe, dass der Flughafen seine operative Erfahrung einbringen könne, um den Prozess für die Passagiere effizienter und angenehmer zu gestalten und kürzere Wartezeiten zu erreichen, sagte Heppe.

Die Bundespolizei habe den Job ordentlich gemacht und die Zusammenarbeit sei toll. Aber die Bundespolizei habe natürlich einen anderen Fokus und achte vor allem auf die Sicherheit und nicht so sehr darauf, wie wohl sich die Passagiere fühlten und welche Interessen sie hätten, sagte Heppe. Natürlich werde die Bundespolizei weiter für die Luftsicherheit zuständig bleiben und mit Personal hinter der Sicherheitskontrolle stehen, um aufzupassen.

Es laufe gerade eine internationale Ausschreibung, an der sich alle großen Dienstleister beteiligt hätten. Im ersten Quartal werde einer ausgewählt, sagte Heppe. Übernehmen solle dieser dann ab November dieses Jahres./rwi/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
13:54 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen