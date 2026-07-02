Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
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02.07.2026 05:00:00
Was steckt hinter dem angeblichen "Todesplan" für Sika-Hirsche?
Die EU stuft den Sikahirsch als invasive Art ein. Wie viele Exemplare hierzulande betroffen sind und was mit ihnen geschiehtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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