Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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02.07.2026 05:00:00

Was steckt hinter dem angeblichen "Todesplan" für Sika-Hirsche?

Die EU stuft den Sikahirsch als invasive Art ein. Wie viele Exemplare hierzulande betroffen sind und was mit ihnen geschiehtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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