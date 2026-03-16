UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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16.03.2026 17:31:02
Was Unicredit wirklich will: "Das ist eigentlich gar kein Übernahmeangebot."
Die Unicredit will die Commerzbank übernehmen - trotz Widerstands aus Politik und Management. Experte Berghof sieht in der aktuellen Offerte allerdings weniger ein echtes Übernahmeangebot als viel mehr ein "taktisches Manöver". Es ziele nicht darauf ab, erfolgreich zu sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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