Was wird aus Palantir in der Schweiz?

Kaum eine Firma wurde in der Schweiz so skeptisch beäugt wie Palantir . Und die helvetischen Bäume wachsen für den Big-Data-Pionier nicht in den Himmel. Mit der Credit Suisse ist der einträglichste Kunde weggefallen. Jetzt tun sich auch in der Zusammenarbeit mit Swiss Re Fragezeichen auf. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel