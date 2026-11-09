NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.11.2026 06:05:37
Was wusste der US-Präsident?: Affäre des Nvidia-Chefs bringt Trump in die Bredouille
Nvidia-Chef Jensen Huang ist das Gesicht des KI-Booms. Seine Affäre mit einer Frau, die eine chinesische Spionin gewesen sein könnte, beschäftigt nicht nur das Silicon Valley. US-Präsident Trump soll schon früh über die mögliche Agententätigkeit informiert worden sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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