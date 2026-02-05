WASEDA ACADEMY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

WASEDA ACADEMY hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 30,07 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WASEDA ACADEMY noch ein Gewinn pro Aktie von 31,86 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat WASEDA ACADEMY 9,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at