WASEDA ACADEMY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

WASEDA ACADEMY präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 47,22 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 46,09 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,27 Prozent auf 10,14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 134,61 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 127,05 JPY je Aktie erzielt worden.

WASEDA ACADEMY hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 37,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 35,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at