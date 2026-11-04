WASEDA ACADEMY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WASEDA ACADEMY hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 92,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 72,33 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 12,35 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at