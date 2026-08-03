WASEDA ACADEMY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WASEDA ACADEMY hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,96 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei WASEDA ACADEMY ein EPS von -15,010 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,02 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at