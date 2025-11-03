WASEDA ACADEMY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WASEDA ACADEMY veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 72,33 JPY gegenüber 68,08 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 11,25 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WASEDA ACADEMY 10,43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at