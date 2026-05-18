WASEDA GAKUSHUKENKYUKAI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WASEDA GAKUSHUKENKYUKAI veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

WASEDA GAKUSHUKENKYUKAI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,49 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,88 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 96,41 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte WASEDA GAKUSHUKENKYUKAI ein EPS von 102,37 JPY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 7,11 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,99 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at