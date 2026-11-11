WASHHOUSE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WASHHOUSE hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9,20 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,980 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WASHHOUSE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 487,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 669,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at