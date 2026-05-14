WASHHOUSE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

WASHHOUSE ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WASHHOUSE die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 10,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,880 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,75 Prozent auf 488,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 553,0 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at