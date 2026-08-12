WASHHOUSE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

WASHHOUSE hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,04 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei WASHHOUSE ein EPS von 1,95 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,27 Prozent auf 548,0 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 705,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at