WASHHOUSE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WASHHOUSE äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -1,98 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,070 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 669,0 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 489,0 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at