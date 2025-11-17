WASHINGTON HOTEL präsentierte Quartalsergebnisse

WASHINGTON HOTEL hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 68,26 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WASHINGTON HOTEL 42,45 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat WASHINGTON HOTEL im vergangenen Quartal 6,01 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WASHINGTON HOTEL 5,23 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at