WASHINGTON HOTEL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

WASHINGTON HOTEL ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WASHINGTON HOTEL die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 56,01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 68,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat WASHINGTON HOTEL 6,32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at