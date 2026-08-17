WASHINGTON HOTEL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WASHINGTON HOTEL lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 50,91 JPY, nach 73,47 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,07 Milliarden JPY – ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WASHINGTON HOTEL 6,05 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at