Nuscale Power Aktie

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

11.02.2026 19:42:00

Washington Is Pouring Billions Into Nuclear Energy. Does That Make NuScale Power a Buy?

The United States is looking to aggressively expand its nuclear energy capabilities. The Department of Energy has set a target to quadruple nuclear energy capacity by 2050 and hopes to have 10 large reactors under construction by 2030.As part of the most recent funding bill, Congress has provided significant funding for nuclear innovation. This includes $3.1 billion and repurposed funds allocated specifically for small modular reactors (SMRs) and the advanced reactor demonstration program.With so much government money being poured into nuclear energy, does that make NuScale Power (NYSE: SMR) a buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs

Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

