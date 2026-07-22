Washington Trust Bancor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Washington Trust Bancor hat am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Washington Trust Bancor ein EPS von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 93,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Washington Trust Bancor 95,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at