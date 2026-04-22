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22.04.2026 06:31:29
Washington Trust Bancor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Washington Trust Bancor hat am 20.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 0,630 USD im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 92,1 Millionen USD – eine Minderung von 3,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 95,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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