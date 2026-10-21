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21.10.2026 06:31:29
Washington Trust Bancor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Washington Trust Bancor hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 97,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 98,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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