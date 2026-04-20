Washington Trust BancorpShs Aktie
WKN: 919434 / ISIN: US9406101082
|
20.04.2026 22:12:21
Washington Trust Bancorp Inc. Reveals Advance In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Washington Trust Bancorp Inc. (WASH) reported a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $12.60 million, or $0.66 per share. This compares with $12.17 million, or $0.63 per share, last year.
Excluding items, Washington Trust Bancorp Inc. reported adjusted earnings of $12.60 million or $0.66 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 5.6% to $74.98 million from $79.46 million last year.
Washington Trust Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.60 Mln. vs. $12.17 Mln. last year. -EPS: $0.66 vs. $0.63 last year. -Revenue: $74.98 Mln vs. $79.46 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Washington Trust BancorpShs
|
19.04.26
|Ausblick: Washington Trust Bancor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: Washington Trust Bancor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Washington Trust BancorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Washington Trust BancorpShs
|36,10
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich mit schwachem Wochenstart -- Leichte Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. An den US-Börsen ging es marginal abwärts. Die Börsen in Fernost nahmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.