Washington weist hohen russischen Diplomaten aus USA aus

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung weist im Konflikt mit Russland einen hohen russischen Diplomaten aus den USA aus. "Wir können bestätigen, dass die Vereinigten Staaten die russische Botschaft darüber informiert haben, dass wir ihren Gesandten Botschaftsrat ausweisen", teilte ein hoher Beamter des US-Außenministeriums am Donnerstag mit. Bei dem Diplomaten handele es sich aktuell um die Nummer Zwei in der russischen Vertretung. Die Maßnahme sei eine direkte Reaktion auf die Ausweisung des stellvertretenden US-Botschafters in Russland, hieß es weiter.

Die Ausweisung von Vize-Botschafter Bart Gorman war vergangene Woche bekannt geworden. Gorman habe ein gültiges Visum gehabt, sich weniger als drei Jahre in Russland aufgehalten und seine Zeit dort sei noch nicht beendet gewesen, hatte das US-Außenministerium damals erklärt. "Wir haben uns gegenüber den Russen klar und deutlich geäußert, wo wir stehen - Parität und Fairness", sagte der US-Beamte nun mit Blick auf die Ausweisung des russischen Diplomaten.

Zwischen den USA und Russland gibt es seit längerem Streit über diplomatisches Personal. Russlands Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, beklagte vor einigen Wochen, 27 russische Diplomaten hätten mit ihren Familien Ende Januar aus den USA ausreisen müssen. 28 weitere müssten die USA bis Ende Juni verlassen./nau/DP/he