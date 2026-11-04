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04.11.2026 06:31:28
WashTec: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
WashTec hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WashTec 0,730 EUR je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 126,7 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WashTec einen Umsatz von 125,8 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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