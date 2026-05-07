WashTec stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WashTec äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WashTec ein EPS von 0,220 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,30 Prozent auf 111,3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at