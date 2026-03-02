|
02.03.2026 06:31:29
WASKO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
WASKO hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 PLN erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 247,5 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,1 Millionen PLN in den Büchern standen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,560 PLN für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 595,95 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 526,55 Millionen PLN umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!