WASKO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WASKO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 83,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 116,7 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 213,6 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at