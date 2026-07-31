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31.07.2026 12:31:38
Wasser in der Elbe wieder knapp - Schifffahrt eingeschränkt
DRESDEN (dpa-AFX) - Die Elbe ist in Dresden auf einen Wasserstand von nur 53 Zentimetern geschrumpft. Der Normalwert liegt bei 1,60 Meter. Nach den Prognosen des Landeshochwasserzentrums ist nur leichte Entspannung in Sicht. Bis kommenden Montag soll eine Höhe von 58 Zentimetern erreicht werden.
Die Wasserknappheit hat erneut Konsequenzen für die Dampfschifffahrt. Obwohl die Schaufelraddampfer einen niedrigen Tiefgang besitzen, kann vorerst nur eine Linie im Stadtgebiet von Dresden bedient werden. Alle anderen Linien fallen aus, teilte das Unternehmen auf seiner Website mit./jos/DP/jha
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